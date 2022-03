FOTOD | ENNE ja PÄRAST: kuidas kujundada mugav ja moodne elutuba kõikidele pereliikmetele 

Elutuba on enamasti koht, kus kogu pere kokku saab. Küll aga peab see paljudes kodudes täitma mitut funktsiooni korraga. Näiteks siis, kui keegi tahab elutoas telekat vaadata, keegi tööd teha ja lapsed samal ajal hoopis mängida. Lisaks peab elutuba olema ka kenasti organiseeritud ja puhas, sest see on ka ruum, kus külalisi võõrustada. Sisekujundaja annab nõu, kuidas see kõik ühes elutoas võimalik on.