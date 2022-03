Varuge kevadiseks suurpuhastuseks aega 

Mida hoolsamalt kodu aasta läbi korras hoida, seda lihtsam on suurpuhastust ette võtta. Või pole seda siis üldse vaja teha? Koristusteenust pakkuva OÜ SmartlyClean tegevjuht Ave Toomson nendib, et neil, kel kodus igal nädalal koristaja abiks ei käi, oleks siiski mõistlik kord aastas põhjalikum suurpuhastus teha, sest igapäevaelu kõrvalt ei jõuta enamasti kõiki nurgataguseid lapiga üle käia, eriti kui kodu on suur või on peres palju lapsi. Põhjalikuma puhastuse võib teha ise või tellida koristusfirmalt. Mõlemal juhul toimivad samad nipid.