KÖÖGISAARE ABC: milline sobib just sinu kööki paremaks tegema? 

Köögisaared on praegu väga populaarsed, ütleb OÜ Miar Sisustuse sisekujundaja-disainer Kathy Tammeorg. “Me ise soovitame samuti, kui ruum vähegi võimaldab, köögisaart – see on hea tööpind, kus on mõnus kasvõi näiteks tainast rullida. Või kui köök on väiksem ja tööpinda vähe, saab seal ka veekeetjat või kohvi­aparaati hoida,“ toob ta välja.