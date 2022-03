TURVALISUS SAAB ALGUSE MEIST ENDIST! Naiskodukaitsja: kui oled valmis, pole kriis nii suur 

Kui tavapärane elukorraldus ja turvalisus on häiritud, tabab meid teadmatus. See omakorda toob kaasa hirmu ja ärevuse. „Kui viid end võimalustega kurssi, mõtled võimalikud stsenaariumid läbi ja kodus on varud olemas, võtab see pinget maha. Kui ise oled valmis, pole ka kriis nii suur,“ ütleb Elisa Jakson Naiskodukaitsest ja annab tegutsemiseks omapoolsed soovitused.