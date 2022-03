PÕHJAMAADE STIIL ITAALIAS | Nopi ideid kodust, kus rahu ja valgus kohtuvad eklektika ja värvidega 

Kui peaks leidma ühe sõna Serena stiili iseloomustamiseks, siis kindlasti oleks see eklektika. Teda on inspireerinud Põhjala modernsus, millele ta on lisanud värvi, vintage’it ja oma fantaasiaküllaseid ideid. Serena töötab muusika valdkonnas ja see avaldab talle suurt mõju, aga teda köidavad ka teised kunstialad.