KAS TEED NEID VIGU? Väike köök on suur väljakutse 

Pisike köök peab olema praktiline ja mugav. Kuna köögimööbel on suur investeering, mis tehakse aastateks, siis on oluline see detailideni läbi mõelda. Millised esemed peaks kööki kindlasti ära mahtuma? Kui sageli ja mil moel tehakse süüa ning mitu inimest peaks igapäevaselt mahtuma söögilaua taha? Köögikapid ja -sahtlid tuleb planeerida võimalikult suure mahutavusega, sest väikeses köögis on lihtne tekitada kaost.