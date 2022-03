AASTA KODU PEAPREEMIA | Päikseline Kakumäe-kodu, mis on ka suvila eest 

Mais 2020. aastal valmis perel uus elementmaja, kust suvel vaid mõne sammuga Kakumäe randa jõuab. Kolm aastat oli piisavalt pikk aeg, et kõik, mida tehakse, põhjalikult läbi kaaluda ja arutada, et saaks just selline maja, kus perel ja sõpradel on hea olla.