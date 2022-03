HUUMUS - LOODUSE VÄGI: loe, millist vajad sina oma aias või rõdul! 

Huumus (lad k humus – maa, muld) on keeruka koostisega ­orgaaniliste ühendite kogum, mis moodustab põhiosa mulla orgaanilisest osast. Ülejäänu on mineraalne osa – liiv, savi- ja tolmuosakesed, kivid jm. Huumus tekib lagunenud taime- ja loomajäänustest, samuti mullamikroobide tegevusest. Mulla lämmastikuvaru ongi peidus just huumuses. Selles sisalduvates humiinainetes on esindatud peamiselt süsinik ja hapnik, ent ka lämmastik ja vesinik. Humiinained vähendavad taimede stressi, mis on tingitud kasvu­keskkonna vahetumisest ja ebasoodsatest kasvu­tingimustest.