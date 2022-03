SAAGU VALGUS! Vannitoas on rohkem valgust alati parem 

Öeldakse, et valgusega on kõik hästi siis, kui ei pea selle peale mõtlema – seda pole liiga vähe ega liiga palju, vaid täpselt parasjagu selleks, et ruumis oleks mõnus olla. Et niisugune tulemus saavutada, on kõige kindlam sisearhitektilt valguslahenduse projekt tellida või temaga vähemalt nõu pidada – eriti neil, kes on otsustanud vannitoaremondiga ise hakkama saada. Asjatundja, kes nende küsimustega iga päev tegeleb, oskab ette näha paljusid asju, mis muidu avastatakse alles ruumi kasutamise käigus.