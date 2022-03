REMONDINÄPUD ALUSTAVAD! Vaata neid nippe vana värvi eemaldamiseks 

Kui pole kindel, mis tüüpi värv seinas on, tuleks osa seinast puhtaks pesta, lasta kuivada ja hõõruda siis pestud pinda alkoholis immutatud paberitükiga. Kui värv tuleb maha, on tegu vesiemulsioonvärviga (lateksvärviga). Selle eemaldamiseks tuleb värvitud pinda kõigepealt sooja veega niisutada (seda on kõige hõlpsam teha värvirulliga), et värvikiht läbi imbuks ja lagunema hakkaks. Piisavalt niiskunud värvi saab hakata pahtlilabida või kaabitsa abil kiht-kihilt eemaldama. Vajadusel tuleb värvijääke uuesti niisutada.