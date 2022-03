10 SAMMU IDEAALSE VANNITOANI: vastused olulistele küsimustele! Kuidas lahendada need mured: plaadid, vuugid, ventilatsioon?

Olgu ehitatav vannituba renoveeritaval pinnal või uues majas: alati tuleb jälgida, et objektil kasutataks selleks ette nähtud ehitusmaterjale.

Vannituba on üks neid ruume, mis tahetakse oma tulevases kodus võimalikult kiiresti valmis saada. Et aga vannitoameistritel on töödega tihtilugu järg pikalt ees, ei malda nii mõnigi noor pere oodata, kuni järg nendeni jõuaks – otsustatakse ehitustöö ise ette võtta.