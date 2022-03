SAMM-SAMMULT | Kuidas ise laste rõõmuks ja arendamiseks murupead teha 

Laheda juuksepahmaka või pika muruhabemega sellid pakuvad lapsele lõputult tegevust. Esiteks on see loodusõpetus kõige ehedamal kujul – väikesed loodushuvilised saavad jälgida, kuidas mulda külvatud seemnest sirgub lõpuks täies elujõus taim. Teiseks õpetab murupea lapsele püsivust: muru tuleb kasta iga päev, muidu see lihtsalt kuivab! Ja kolmandaks – kui murupeal juba juuksed peas on, saavad võsukesed sellega mängida lõbusaid juuksurimänge. Köitvat tegevust peaks jätkuma suisa paariks kuuks!