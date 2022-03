Maailma suurima koertevõistluse võitja tahtis oma roseti nahka pista 

Daily Maili teatel võitis kuueaastane Baxer esmalt parima jahikoera tiitli ning kuulutati pühapäeval peaauhinna laureaadiks. Tšempion ampsas oma rohelise roseti kohe hambusse, tema kaasomanik ja händler Patrick Oware oli õnnepisarais. „See on vapustav! Ma olen Baxeri üle väga-väga uhke!“ õhkas Oslos elav mees Birminghami näitustekeskuses ajakirjanikele. Koer on pärit Rootsist Ragnhild Ulini kasvatusest. „Baxer ei vea mind kunagi alt, ta on alati rõõmus ja energiline. Ta on fantastiline koer!“