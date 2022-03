NAKKUSHAIGUSTE OHT HIILIB! Loe nõuandeid, kui pakud ulualust lemmikloomadega sõjapõgenikele 

Foto: Aldo Luud

Ukrainas puhkenud sõja tõttu on tuhanded inimesed pidanud jätma oma kodu ja põgenema. Eestis on paljud valmis põgenikele oma kodus peavarju pakkuma. Millele tuleks mõelda ja kuidas tegutseda, kui tulijail on kaasas ka lemmikloom, selgitab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda.