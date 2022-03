Tartu kinnisvara ajalooline hüpe ehk Kuhu turg sõuab ja mis maksis kalleim krunt? 

Habali sõnul tõusis Tartus nii majade, korterite kui ka ehituskruntide hind ajaloo kõrgeimale tasemele. „Tartu korterite hind kasvas eriti tuntavalt aasta lõpus ning detsembris sündis 1874 euroga uus ruutmeetri hinnarekord,“ ütles ta. „Tartu kinnisvaraarendajad olid võrreldes teiste linnadega küllalt kiired ja efektiivsed ning said oma korterid materjalide tarneraskustest hoolimata valmis. Seetõttu suurenes Tartus uusarendustehingute arv võrreldes varasema aastaga 17% — 722 korterini. See moodustab 29% kõigist müüdud korteritest ja on riigi üks kõrgemaid näitajaid.“