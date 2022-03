ELEKTER VÕTAB VIIMASE EURO? Elektri arvelt aitavad raha kokku hoida ka väikesed muudatused 

Elektriseadmeid tuleb kodudesse aina juurde, see suurendab paratamatult ka tarbimist, rääkimata vaid elektriküttel kodudest, kus tõeliselt külmad talvekuud võisid pere eelarvesse hiigelaugu lüüa. Siiani on Eestis elektrit tõenäoliselt kulutatud ka üsna kergel käel: Euroopa keskkonnaagentuuri andmeil on meil energiakulu ühe inimese peale aastas olnud 3,5 korda suurem kui näiteks Maltal, kus saadakse hakkama üldse kõige kasinama kuluga.