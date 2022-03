MIS SOBIB JA MIS EI SOBI PRÜGISSE? Köögijäätmeid eraldi kogudes teed teene keskkonnale 

Paraku kurdavad ühistujuhid ja prügiveofirmad sageli, et biojäätmete konteineri sisu pole kaugeltki see, mis olema peaks. Küll visatakse toidujäägid konteinerisse tavalises mustast kilest prügikotis, küll on sinna loobitud kraami, mis tegelikult tuleks visata sealsamas kõrval seisvasse olmeprügi konteinerisse.