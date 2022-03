HOOLDA KORRA AASTAS! Kas vastab tõele, et vertikaalne boiler on tõhusam? Mida teeb kare vesi boilerile? 

Seda, et vee kuumutamisel võib küttekehale tekkida katlakivi, teab ilmselt igaüks. Ka jutt sellest, et elektriboiler saab tõrgeteta töötada vaid siis, kui seda korrapäraselt puhastatakse, pole küllap ühelegi boileriomanikule uudis. Ometi kukub sageli välja nii, et mõte kutsuda töömees boilerit puhastama lükkub ikka ja jälle nende asjade nimekirja, mida on plaanis teha homme. Nii see tegemata jääbki, teab paarikümneaastase töökogemusega hooldustehnik Raimo. Mõnes peres on ta iga-aastane püsikülaline, kuid on näinud ka uskumatult käest lastud boilereid, mida kutsutakse parandama alles siis, kui keegi perest on ühel hommikul jääkülma duši alla sattunud.