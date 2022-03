KRAANID LAHTI! Kuidas koguda vahtra- ja kasemahla ja kuidas seda säilitada? 

Eestis kogutud kase- ja vahtramahla on aastaid joodud ka laias maailmas. Seda tänu Padise kandi Korjuse-Vanapere talu pererahvale. „Algas kõik sellest, et meid leidis koostööpartner Itaaliast, kes kasemahlast huvitatud oli,“ räägib Angelika Asper. See oli 23 aastat tagasi. Seitsme aasta eest hakati tegelema vahtramahla kogumise ja müügiga. Iidsest paigast kogutud mahl rändas toidulisandina Lääne-Euroopa rohupoodidesse. Nii väärt on see kraam.