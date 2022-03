SUUR AIANDUSSPIKKER: millised aiatööd tuleb varakevadel ära teha? 

Juhani Puukooli aiandusekspert Eneli Käger soovitab esimesena üle vaadata tööriistad: nii rehad, labidad, kõplad, käärid, kui ka aiakäru, veendumaks, et olulised tööriistad oleks kevade jaoks olemas. „Vast nüüd on õige aeg korraks käima lükata muruniiduk, et kevad ei saabuks ootamatult,“ soovitas Käger pressiteate vahendusel. Ta lisas, et mõningate tööriistade, nagu näiteks saagide ja kääride puhul, on oluline nii teravus kui ka puhtus, mistõttu tuleks enne hooaja algust tööriistad üle vaadata ning need vajadusel puhastada ja teritada.