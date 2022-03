TÕSINE OHT! Marutaud võib kergesti levida suurte vahemaade taha, vaktsineerimine on aga Eestis soiku jäänud 

Kui viimase kahe aasta jooksul pole neljajalgseid pereliikmeid marutaudi vastu vaktsineeritud, tuleks esimesel võimalusel pöörduda loomaarsti poole. Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia

Lemmikloomade vaktsineerimine marutaudi vastu kipub meil soiku jääma: et Eesti on pikalt sellest nii loomadele kui ka inimestele ohtlikust tõvest vaba olnud, ei pea loomaomanikud seda enam hädavajalikuks - arvestamata, et olukord võib kiiresti muutuda ja kaitsesüsti tegemata jätmine on äärmiselt ohtlik.