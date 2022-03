MARUTAUDI RISK ON KASVANUD! Paljud lemmikloomad vajavad vaktsiini 

Marutaudi levitavad metsloomad, lisaks võib see kergesti levida vaktsineerimata lemmikloomaga, kes liigub inimesega kaasa ühest riigist teise. „Peame arvestama, et käesoleval ajal kaasneb selliste loomade Eestisse jõudmisega marutaudi nakatumise riski mõõdukas tõus,“ hoiatab põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialist Enel Hakmann.

Ta soovitab lemmikloomade omanikel üle vaadata, kas nende koer ja kass on viimase kahe aasta jooksul vaktsineeritud marutaudi vastu. Kui see on jäänud tegemata, tasuks esimesel võimalusel minna vaktsineerima. Seda saab teha loomakliinikutes või erapraksise põhimõttel töötavate loomaarstide juures.