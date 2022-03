MÜÜT VÕI TÕDE? Kas seep päästab vannitoapeegli udust? 

Kuid lihtne seda teha ei ole, sest soojas niiskes õhus kattub peegel paksu uduga. Targemad pead soovitavad selle vastu lihtsat nippi. Võta suvaline seebitükk, tee see õige pisut niiskeks ning hõõru peegel seebiga üle. Seejärel võta tükk majapidamispaberit ja hõõru peeglit sellega niikaua, kuni seebijäljed kaovad. Nõnda tegime ka meie ja igaks juhuks jätsime pool peeglit töötlemata, et erinevus ikka korralikult näha oleks. Siis saatsime katsejänese pikka mõnusat dušši võtma. Usute või mitte, kastanid said tulest välja toodud! Seebitatud pool jäi kuivaks, seebitamata pool kattus uduga. Nõuanne toimib tõepoolest.