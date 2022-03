MOODNE MAJA OMAS TEMPOS: kodumaja saab ehitada ka jupikaupa 

Esimene pääsuke: Select1, 20-ruutmeetrine kodu, millele edaspidi saab mooduleid juurde lisada. Foto: Ösel House

Ajad on keerulised: ehitamine läheb aina kallimaks, materjale napib ja üha sagedamini kostab soovitusi mitte mingil juhul võtta praegu suurt kodulaenu. Mida siis teha? Väikemajatootjatel on vastus valmis: ehitage maja jupikaupa, alustades sellest, et olemas oleks kõige elementaarsem, mida elamiseks vaja.