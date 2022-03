PAKUB SUURT HUVI! Päikesepaneel aitab vähendada nii jalajälge kui ka elektriarvet 

„Väiketootjate liitumiste arv on tõusujoones, meile tuleb igal nädalal üle 200 liitumistaotluse,“ ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm. „See näitab, et inimesed on tunnetanud päikeseenergia otsest mõju elektriarvetele ning ka keskkonnateadlikkus on järjest kasvanud. Suur edasiminek on kindlasti ka energiasalvestite kasutuselevõtt ja nende üha taskukohasemaks muutuv hind.“

Hiljutisel päikeseparkide arendajatele suunatud infopäeval sai Elektrilevi infot, et suur on huvi rakenduse vastu, mis võimaldaks lihtsalt välja arvutada nii vabad võimsused kui ka ligikaudse liitumise hinna piirkonnas. „Praegu saame öelda, et selline rakendus on juba arendamisel,“ ütles Härm. „Tulevikus hakkavad huvilised saama esmast infot liitumise hinna ja vaba võimsuse kohta oluliselt kiiremini ja automaatselt.“