Löö oma vannituba läikima! Vaata neid nippe, mille abil töö kiiresti ja tulemuslikult tehtud saab 

Vannitoas käib iga pereliige mitu korda päevas, nii vajab see mõistagi ka rohkem hoolt kui teised ruumid kodus. Elementaarsed hooldusvõtted tasub kõigile sisse harjutada: et igaüks, kes pesemas käib, tõmbab pärast kummikaabitsaga dušinurga klaasid puhtaks, peeglilt pühib veenired see, kes need tekitab, valamusse ei jäta keegi hambapastaplekke jmt. Aeg-ajalt tuleb aga ikkagi võtta vannitoas ette põhjalik suurpuhastus, märgib K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets, jagades nippe, mille abil töö kiiresti ja tulemuslikult tehtud saab.