AITAME NÄHA HEAD: millest leiad rõõmu sina? 

Foto: Pixabay

Vahel ei pea õnnetundeks suurt vaeva nägema – see täidab märkamatult meid mõnusa sooja äratundmisega. Teinekord on vaja sellele veidi kaasa aidata. Abi võib olla sellest, kui panna kirja asjad, mis on meie elus hetkel hästi ja mille eest tänulik olla. Kirja võid panna ka argiseid toredaid pisiasju. Nende märkamine on eriline oskus, mida tasub hoida ja arendada. See teeb iseenesest õnnelikuks.