TEE ISE | Lisa kodule särtsu! Jalamatt, mis paistab nagu mosaiikne põrandaplaat

Nutikad lahendused on need, mis aitavad mahutada väikesele pinnale erinevaid mõttelisi ruume. Üheks selliseks on võimalus mängida vaibaga, mille abil joonistub ka köögis asuvast välisukseesisest selgesti esikupind. Vaip ei pea seejuures aga olema sugugi ühes tükis - mosaiikselt laotud jupid mõjuvad kui põrandaplaadid.