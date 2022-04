FOTOLUGU | Ootamatult südame võitnud kodu perenaine: „See korter oli kõike muud kui mu tingimustele vastav.“

„Tegelikult ei tahtnud ma seda korterit üldse vaatamagi tulla, sest see oli kõike muud kui minu tingimustele vastav: tahtsin musta kööki ja rõdu, et ei oleks esimene korrus ja kohe kindlasti pidi olema nõudepesumasin!“ muigab Kristina iseenda üle. Sel hetkel aga, mil ta kaks aastat tagasi varisemisohtliku välitrepi ees seisis, teadis ta, et see korter on see õige!