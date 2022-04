HAKKAME TÄHISTAMA! Munadepühad, mis teevad tuju rõõmsaks 

Munad on igati asjakohane sümbol tähistamaks looduse tärkamist ja uue ajajärgu saabumist. Meisterda selle tähiseks lauakaunistuseks pabermassist ülisuured munad. Foto: Laura Verte

Lihavõtted on kristlik püha, mida tähistavad ka need, kes usule iga päev ei mõtle. Munadepühad toovad alati rõõmu, sest seostub kevade saabumise ja looduse tärkamisega. Lihavõtte nädalavahetus annab ka võimaluse veidi meisterdada ja lauda toredasti katta, et mõnusasti aega veeta!