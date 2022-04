„OLEME KODUS“ | Kuidas valmistuda, et leida häda korral õige varjend? Kes peaks varjuma ja kes evkueeruma? 

Seoses Ukraina sõjaga saab Päästeamet iga päev kõnesid, kus küsitakse, et kas minu maja kelder sobib pommivarjendiks või kus on minu kodule lähim varjend. Üritame neile küsimustele koos Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõuniku Lea Vainultiga koos vastuseid leida.

Mis tüüpi korterelamute või eramute keldrid on varjendina kindlamad ning kuidas keldrit peaks varjendina kindlustama? Selgitame välja mis vahe on varjumisel ja evakueerumisel ning mida meil oleks õppida Mariupolist. Miks on mõtet hoida auto bensiinipaak täis. Miks 7päevasesse toiduvarusse võivad koid sisse lüüa ja kas seda võiks pidevalt värskendada. Ja kas sinna tasuks varuda kaerahelbeid, mida sa muide ei pruugi süüa. Kui sul on aga matkapriimus, mida sa ei oska kasutada ja konservid, aga pole avajat?