Kodukirja lugeja kirjutab: tublidele tegijatele ikka jõudu, kevade ootust ja vastupidamist raskel ajal 

Avastasin enda jaoks huvitava loo „Noore filmipere salaoaas“. Milline külluslik värvigamma uskumatult uudsete toonidega, milline tore lahendus sellele kõigele! Elutuba pastelsetes toonides, täiuslikult metsaroheline köök ja lõõgastusruumides särav apelsinikarva oranž.. Korter asub Lasnamäe tuletorni juures, seal on ka oma aianurk, magamistoast saab otse murule astuda – sellist luksust ei ole igaühel. Minu jaoks on sõnal „oaas“ veel oma tähendus: esiteks magamistoast otse murule ja metsarohelises köögis on alati tunda metsa vaikust ja rahu.