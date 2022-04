FOTOLUGU | Räämas talu ümbersünd. Vaata, kuidas vanast majast ja aidast sai avar kodu: alles on vanad kiviseinad ja talad, juures aga moodne kujundus

Avarad lofti stiilis eluruumid on kutsuvad ja õdusad – sel aidaga majal õnnestub olla ühtaegu nii silmapaistvalt kaasaegne kui ka truu oma pastoraalsele ajaloole. Interjööri viimistluses on industriaalsust ja naturaalsust. Majal on suured aknad ja ukseavad, mis lasevad sisemuse valgusega üle ujutada, on ka paljaste talade raamistuses katusealune. Kolm aastat kestnud renoveeringu käigus on paar olnud ise nii arhitektid kui sisekujundajad. “Frankil on rohkem tehnilist taipu ja mul on silma disainile,“ selgitab Sandy.