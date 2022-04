VALUS KÜSIMUS: „Teie kass on väga halvas seisundis. Kas teeme kohe eutanaasia?“ Kommenteerib leinapsühholoog 

Olime mõni aeg tagasi uude koju kolinud, kui ühel päeval märkan, et Jimmy Richie ei jookse enam aktiivselt ringi. Lamab vaid ühe koha peal vannitoas. Arvan, et küllap on kassil esimene elukoha muutusest tingitud ärevus möödunud, ta on rahunenud ja puhkab.