Tibu, tibu, ära näita: käes on utude aeg! Kas oskad vahet teha pajul ja remmelgal? 

Varakevadel on pajude rohkus ja mitmekesisus hästi näha kraavipervedel, luhtadel ja mujalgi. Päikeselise ilmaga torkavad silma paljud rohekad, kollakad, oranžid, punakad, ruuged ja mustjad põõsad, mis on täis tipitud eri suuruse ja kujuga pehmekarvalisi pajutibusid. Vaatepilt on võrratu!