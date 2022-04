VÄÄRT NÕU | Miks mu kass ei söö? Miks mu koer on trulla? Loomade toitumisnõustaja annab vastuseid! 

Julija koos Muki ja Murriga: Ka toitumisnõustaja enda koerake Muki on läbinud kaalulangetusteekonna – temal kulus kahe üleliigse kilo maha saamiseks poolteist aastat. Julija on veendunud, et kui hoida lemmikloomi ideaalses kehakaalus, on nad kokkuvõttes lihtsalt väga õnnelikud ja saavad elada täisväärtuslikku elu.