NÄDALA SOOVIUS | Et valgus und ei segaks

Foto: unplash

On inimesi, kes lasevad silma rahulikult looja kasvõi prožektori all. Teised aga suudavad magada vaid pimedas. Talvel polegi eriti muret, aga õige pea muutub teema iseäranis aktuaalseks. Kui soovitakse ruum täiesti kottpimedaks saada, on üldjuhul kaks lahendust.