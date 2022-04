NAD ON SIIA TEEL! Millal võiks saabuda ööbik? 

Üles tuleb märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimaluse korral ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja oleks täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi. Eriti on oodatud teave Rapla-, Järva-, Jõgeva- ja Põlvamaalt, samuti Lääne- ja Ida-Virumaalt. Vaatlusandmed tuleb sisestada andmebaasi Pluto F või saata aadressil feno@eoy.ee. Vaatluste juhendi leiab ühingu kodulehelt (eoy.ee/fenovaatlused).