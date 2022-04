MURUST MURETULT! Kas on olemas üks ja õige muru? Mida peaks teadma kahjustustest? 

Esimese asjana tuleks kinni tallata murusse küntud käigud, mutimullahunnikud laiali riisuda ja tasandada, täita mullaga urud. Samuti tuleb uuesti maaga kontakti vajutada taimed, mille külm on maast üles kergitanud. Savikamatel muldadel võivad külmakerked olla kahjustanud ka muru ja seda suures ulatuses. Sel puhul tuleb appi võtta mururull, vastasel korral pole murutaimed enam mullaga kontaktis ja muru hävib. Töödega saab alustada siis, kui maa on piisavalt tahe ega nätsu enam jalge all, sest märja maa rullimine pole murule hea ja muudab pinnase liialt tihedaks.