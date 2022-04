Käsitöö uus peatoimetaja: käärime käised üles! 

On aeg kuulutada välja ka uus konkurss nimega „Minu kohev kampsun“. Kui sa pole kunagi varem ühtegi kampsunit disaininud, valmistamisest rääkimata, siis ehk ongi just see konkurss tõuge, mida alustamiseks vajad. Parimaid ootavad ju auhinnad ja aegagi on veel kuhjaga. Ootame, et pildid töödest laekuksid meile hiljemalt augusti lõpuks. Ära siis unusta meisterdamise käigus olulisi töökäike kirja panemast – äkki on just sinul au õpetada meie ajakirjas ja veebis oma loodud kampsunit tegema.