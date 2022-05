LUGEJA KÜSIB | Kuidas müüa oma käsitööd Etsy e-poes?

Meie seas on väga suur hulk loomingulisi ja oskuslikke käsitöölisi, kellest nii mõnigi on leidnud tee ettevõtlusesse. Ilmselt leidub ka neid, kes igatsevad oma töödega laia maailma jõuda, kuid alustamine on keeruline. Etsy e-pood on käsitöölise loome üks suurepäraseid müügikohti. Victoria Silber, kes on aastaid veebilehe kunstimeistrid.ee kaudu õpetanud Etsy veebipoes müümise kunsti, selgitab, kuidas alustada ja mida peaks poe avamisel silmas pidama.