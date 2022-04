NIPP: sellele mõttele annab tulla! Vaata, mis on ootamatu aga asjalik panipaik seemnetele! 

Kui sul aga seisab kodus tühjalt mõni pildialbum, on see mure murtud. Sobita kasutusjärge ootavad või poolikuks jäänud seemnepakid kiletaskute vahele. Et saada ülevaadet, mis juba maas ja mis jääb järgmist aastat ootama, kirjuta iga paki juurde hariliku pliiatsiga ka vastav info. Lisaks võid albumis teha seemnetele eraldi jaotuse: maitseained, lilled, juurviljad jne.