KODU KEVADVÄRVIDES | Meisterdamine lõõgastab ja vähendab stressi! Tee koju särtsakaid kaunistusi! 

Kodu kaunistav kevadine vikerkaar on pehmelt pastelsetes toonides, efektsete pindade ja uhkete narmastega.

Pastelsed ja pehmed, siledad ja karvased, erutavalt erksad ja edevalt efektsed – just sellised on kevadkaunistusteks sobivad lõngad. Heegeldatud jänesekaunistused, lõngapallidest pärg ja seinale kinnitatav vikerkaar – värviline kevad on käes!