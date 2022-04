Kodu ja Aed VÕRRATU VÕIMALUS! Kaua oodatud kevadlilled aiavaasis lisavad rõõmu ja värvikirevust su ellu. Vaata ka, millised neist saab hiljem peenrasse istutada! Ingrid Sembach-Hõbemägi , täna 11:44 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

KAUA OODATUD VÄRVIKÜLLUS: Värvide omavahelise kooskõla puhul võiks arvestada, et kui eesmärgiks on kindel tonaalsus, siis täiendvärvi võiks põhitoonile lisada umbes kolmandiku. Kui aga on soov teha lihtsalt kirju ja rõõmus istutus, siis reegleid järgima ei pea. Foto: Priit Grepp