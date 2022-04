LEINATES LEMMIKLOOMA! | Leinanõustaja: „Kui lähedase surma puhul öeldakse juba kuu hiljem, et kuule, ela nüüd edasi, siis looma puhul ei oodata sedagi!“ 

„Jah, see on kahjuks tabu ja lemmiklooma kaotusest tingitud leina kiputakse tühistama. Kui lähedase surma puhul öeldakse juba kuu hiljem, et kuule, ela nüüd edasi, siis looma puhul ei oodata sedagi,“ tõdeb leinanõustaja Meeli Laane. Ta märgib, et töövõimetuslehele jäänud naisel läks veel isegi hästi, sest on selliseidki inimesi, keda on pärast lemmiku kaotust vallandatud, sest nad pole suutnud tööle keskenduda, kuid pole julgenud põhjustest rääkida just seetõttu, et sellist leina ei mõisteta.