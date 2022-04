Kaitse ennast ja oma lemmiklooma – vaktsineeri koer ja kass marutaudi vastu 

Kevade saabudes ja soojade ilmadega hakkab suurenema loomade liikumine. Selleks, et loomad oleksid kaitstud vähimagi ohu eest ning neil oleks turvaline lisaks Eestimaal liikumisele ka reisida, siis on oluline, et teostatud oleksid kõik vaktsineerimised. Loomaomanikena on meil oluline teada, et Eestis on lemmikloomade marutaudivastane vaktsineerimine kohustuslik edastab Põllumajandus- ja toiduamet pressiteates.