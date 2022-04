Eksperdid selgitavad: need enamlevinud müüdid mikrolaineahju kohta ei vasta tõele. Ent üht asja peab silmas pidama!

Foto: Tootjad

Ehkki mikrolaineahjudest on kujunenud ajapikku ühed enimkasutatavad kodumasinad, seostatakse neid sageli vaid kiire ja ebatervisliku toidu valmistamisega. Mis on müüdid ja mis ei ole ning kas me plusse ära ei unusta hirmude varjus?