FOTOLUGU | ENNE ja PÄRAST: kuidas muuta vanaaegne talveaed kaasaegseks boho stiilis ruumiks? Need fotod inspireerivad sind!!!

Valgusküllane talveaed on ainulaadne lisa igale suvilale. Selle küllaltki vähelevinud ruumi võib paari nipiga muuta hubaseks loodusliku valgusega kohaks, kus on mõnus aega veeta. Parim stiil selleks on boho, mida iseloomustavad efektselt kasutatud vanad ja uued mööbliesemed, erinevad mustrid ja tekstuurid.