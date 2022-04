FOTOLUGU | Aiatark Taisi Oss noppis tulbifestivalil põnevaid ideid: vaata, mis on tänavu lillemoes!

Keukenhofi lillefestival on avatud iga-aastaselt kaks kuud, märtsi keskelt kuni mai keskpaigani. Tulbisordid moodustavad enamiku ehk neid on üle 800 sorti. See lillepidu näitab kevade kõiki võimalusi: alustades varajastest lilledest nagu lumikellukesed ja krookused ning lõpetades mais õitsevate hiliste tulpidega. Tegemist on kihilise istutamisega, kus samas peenras tuleb mitu erineval ajal õitsemist.