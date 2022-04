Kodusisustaja peavalu: kuidas valida sobiv seinaviimistlus? 8 sammu, mille toel saad otsustada!

Selgub, et kui võtta seinavärvi valimist kõigest muust eraldi seisva ülesandena, võib omadega kergesti rappa minna. „Kõige olulisem on töötada välja kodu terviklik värvilahendus – jälgida, et kõik värvitoonid sobiksid omavahel, ja seejärel otsustada, millist tooni kui palju kasutada,“ juhendab Sisustuslusti sisekujundaja Kristiina Luts. „Üks toon võiks olla ülekaalus, lisaks sellele võiks olla üks seda tugevalt toetav toon. Ülejäänud toonid võiksid esineda väiksemate aktsentidena.“